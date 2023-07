Vandalizzato il Percorso Salute a Milazzo, era stato riaperto dopo 25 anni di abbandono

E' stato recuperato dopo oltre 25 anni di abbandono. E' stata sufficiente una settimana ai vandali per dare un segnale della loro vergognosa presenza sul territorio. Il percorso salute che il Comune ha realizzato nella riviera di Ponente tra il campo sportivo e il Tono è finito nel mirino di qualcuno che evidentemente ritiene che il bene pubblico debba essere oggetto di sfregio, chissà per quali ragioni e così una delle tappe di questo percorso è stata distrutta con la rimozione della tabella indicativa gli esercizi e della stessa attrezzature.

Gesti indegni che confermano quanto sia necessario implementare il sistema di videosorveglianza per individuare gli autori e soprattutto non fare sconti. Diversamente il grado di inciviltà, già galoppante, diventerà invincibile. Il "Percorso salute", realizzato nel 1997 era stato praticamente abbandonato e mai manutenzionato sino a diventare praticamente inutilizzabile. Con una spesa di circa 40 mila euro l’Amministrazione comunale ha deciso di ripristinare uno spazio che gli sportivi attendevano da tempo, installando 15 attrezzi calisthenics, disciplina che insegna ad utilizzare il peso corporeo come resistenza per allenare e migliorare il fisico. Le attrezzature, in legno e alluminio sostituiscono quelle in legno e aggiungono pezzi rispetto al percorso del 97. Permetteranno di allenare tutto il corpo con percorso studiato nella sequenza degli attrezzi (addominali, trazioni, flessioni, corsa, equilibrio e piegamenti). Una bella cosa. Una iniziativa da città civile. Ma evidentemente non per tutti... Perché c'è sempre qualcuno che vorrebbe che non si facesse nulla.