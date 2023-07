"Prendere l'autobus è bello!": Frassica si veste da autista per la campagna Atm

“Prendere l’autobus è bello”. Parola di Nino Frassica. È lui il “brand ambassador” di Atm, svelato oggi in una conferenza stampa a Palazzo Zanca. Il celebre attore messinese sarà, dunque, ambasciatore dell’utilizzo del trasporto pubblico in città, nell’ambito di una strategia complessiva che punta a incentivare l’uso di bus e tram (vedi gli abbonamenti ridotti) a discapito dell’auto.

“Io non ho la patente e sin da ragazzo prendevo il bus per arrivare da Galati a scuola, allo Jaci”, ha detto Frassica, che ha raccontato anche di avere un po’ nel sangue questa attitudine: “Avendo uno zio autista, quand’ero piccolo il bus era il mio mezzo del cuore”. Insieme a lui il presidente di Atm Spa Pippo Campagna, che ha fatto salire a bordo del bus un Frassica impeccabile nella divisa dell’azienda trasporti, il vicesindaco Salvatore Mondello ed il sindaco Federico Basile: “Nino Frassica ha dichiarato che con la sua ironia riuscirà a trasmettere ai messinesi la bellezza di prendere l’autobus - ha commentato quest’ultimo -. E noi ne siamo convinti e per questo abbiamo chiesto a Nino di metterci la faccia per questo nuovo progetto. Prendere il bus, oggi, è un valore aggiunto, con il nuovo abbonamento Atm è ancora più conveniente, perché con appena 20 euro si può attivare un abbonamento annuale”.