Un'isola intelligente per aiutare i turisti, brevettata l'invenzione dell'ingegnere messinese Giorgianni

Una pensilina fotovoltaica ad isola alimentata soltanto dal sole, che permette al turista di poter depositare la propria valigia in un deposito bagagli automatizzato e noleggiare con estrema facilità una bici o monopattino elettrico. L’ha brevettata Giuseppe Giorgianni, ingegnere messinese, invitato già due volte a presentare le sue invenzioni al Gitex Global di Dubai, raduno tech del Medio Oriente. Il progetto si chiama InShare - l’Isola del turista e si basa sulla necessità di creare nuovi servizi automatizzati a zero impatto ambientale.

In fase post Covid è nata l’esigenza di una vacanza smart, leggera e senza eccessiva programmazione. Ed ecco che l’intelligenza artificiale corre in aiuto. «L'algoritmo di intelligenza artificiale presente sul portale inoltre ottimizza il tempo ad personam - spiega Giorgianni - e fa un planning per fare visitare la città nel miglior modo. In sostanza il viaggiatore inserisce sia il tempo a disposizione in città sia i luoghi che intende visitare e le esperienze che desidera fare. Poi ci pensa l'algoritmo. Il sistema, in automatico, fornisce un itinerario e il numero di punti di interesse visitabili in quello spazio temporale».

Il primo prototipo è stato realizzato proprio a Milazzo, in provincia di Messina, all’interno dell’EcoMuseo "Chersoneso D’Oro". Il sofisticato sistema di intelligenza artificiale elaborato dall’ingegnere dà la possibilità ai viaggiatori di trovare un deposito bagagli automatizzato con circa 45 scomparti, una ciclo-stazione interattiva automatica di bike sharing con 10 bici elettriche e 8 monopattini elettrici e la colonnina di ricarica dei telefonini alimentati da un impianto fotovoltaico ad isola di 3,4 KW. Il portale, inoltre, fornisce la possibilità al turista di visionare in anteprima i vari punti di interesse attraverso dei tour virtuali immersivi a 360°.