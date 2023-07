Parata di stelle in Sicilia: dai cantanti all'ex presidente della Juve Agnelli, passando per “Ridge”, Lopez, Savino, Siani e Guidone FOTO

Sicilia di richiamo. Come sempre. Il rapper campano Clementino, ospite dell'Eolie Music Fest, ha infiammato il pubblico eoliano. E a Stromboli, con il "collega" Ensi, si è sfidato in una vera e propria "battle" di "barre". L'artista di Avellino ha regalato uno spettacolo senza precedenti, a bordo di un caicco turco di ben 27 metri. Un grande successo, dunque, per l'evento organizzato da Samuel Romano, leader dei Subsonica e co-direttore artistico del festival, che sta regalando anche una vetrina unica per le isole protagonista dell'evento. Sempre in occasione dell'Eolie Music Fest, pochi giorni fa, ha emozionato e incantato anche Elisa, che ha poi girato per le vie di Lipari e si è fermata a mangiare al ristorante "Al Pirata". Sempre "Al Pirata", ha fatto tappa Myss Keta. E nei giorni scorsi, sono stati tanti i vip paparazzati a Panarea.

Nella "Perla delle Eolie", Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, si è immedesimato perfettamente con lo stile "Raya", dell'isola e ha gradito le prelibatezze nostrane, come il gelato del messinese Antonio Passeri e de "L'Elica", che nei giorni scorsi ha fatto venire l'acquolina alla gola anche a Ronn Moss, l'indimenticato Ridge Forrester di Beautiful, presente per un live, che è andato pazzo per il gelato al pistacchio. Tappa anche alla rosticceria "Da Claudia" per Andrea Agnelli, che ha gustato i rustici messinesi. E sempre "Da Claudia", si è fermato Massimo Lopez, un habitué. E proprio in queste ore, al molo di Panarea, è stata paparazzata la "iena" cosentina Nicola Savino. Tappa milazzese per Sergio Friscia e per Alessandro Siani, che nella "Città del Capo" sta girando il suo nuovo film. A Vulcano, invece, si sono visti l'ex portiere Marco Storari e l'ex stella del Milan e della nazionale olandese Frank Rijkaard, in vacanza in Sicilia. Volto noto anche a. Taormina. Passanti, visitatori e taorminesi in delirio per l'attrice Lucrezia Guidone, volto noto di "Mare Fuori 3" e prossima protagonista di "Mare Fuori 4", che interpreta la nuova direttrice dell'IPM Sofia Durante. E come "da prassi", Lucrezia Guidone ha fatto tappa al "BamBar" di Saretto Bambara, tappa "obbligata" per i "vip" a Taormina.