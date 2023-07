A Messina la prima tappa della rassegna organistica internazionale “Rex Instrumentorum”

Messina si prepara a ospitare domani sera la prima tappa della rassegna organistica internazionale “Rex Instrumentorum”, iniziativa organizzata da Massimo Costantino e Marco Grimaldi, con il patrocinio dell’assessorato regionale al Turismo sport e spettacolo l’Assemblea regionale siciliana. Un titolo che rende omaggio al re degli strumenti appunto come fu definito fin dal Medioevo, l’organo a canne, capace di attraversare sette secoli di storia della musica europea per poi rinascere in epoca romantica grazie alla sua versione elettro-pneumatica. Protagonisti dei tre concerti che si svolgeranno alle 19,30, domani sera nella Cattedrale di Messina, il 9 luglio nella basilica di S. Sebastiano ad Acireale e il 13 luglio nella chiesa di S. Domenico a Palermo, gli artisti di fama mondiale Gail Archer (Usa), Diego Cannizzaro (Italia) e Javier Lòpez García (Spagna). Obiettivo della rassegna è quello valorizzare il patrimonio organistico siciliano, particolarmente cospicuo, favorendo la promozione turistica del territorio, attraverso la sua tradizione e la memoria storica. Ogni concerto d’organo sarà dunque un omaggio alla chiesa che lo custodisce: verranno utilizzati alcuni degli strumenti più significativi della pregevole e consolidata scuola organaria siciliana. La Sicilia vanta infatti un notevole patrimonio di strumenti musicali in gran parte costituito da organi a canne custoditi nelle chiese dell’isola e realizzati soprattutto per uso liturgico. Allo stato attuale tale patrimonio è stimabile in più di un migliaio di unità costruite tra la fine del 16mo secolo e gli inizi del Novecento; un buon numero di strumenti è stato restaurato grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Siciliana. A introdurre il concerto, nel quale Archer proporrà alcune fra le più belle pagine di Bach, Brahms, Buxtehude, Scheidemann e Sweelinck, attraversando così quasi tre secoli di musica, don Giovanni Lombardo, organista della Cattedrale e direttore artistico della rassegna diocesana Armonie dello Spirito.