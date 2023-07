Milazzo, che successo la prima edizione di "Una notte al Castello"

Una bella serata nella Cittadella fortificata di Milazzo. La prima edizione di “una notte al Castello” è stato un successo. Il Castello dalle ore 19 è stato preso d’assalto da famiglie e visitatori provenienti anche da fuori provincia. “È andata oltre le più rosee aspettative, è stata una festa, più di 5 ore a trasferire le bellezze del nostro territorio - ha detto Mimmo Sapienza (TonoSoleMare) promotore della serata- .

“Abbiamo davvero tanto da offrire, -ha detto il Presidente dell’Ecomuseo Chersoneso d’Oro Riccardo Giambò- e la forza di fare rete ci permette di dirlo in maniera diversa che ritengo vincente. Nella serata la presentazione di una riproduzione della tela raffigurante “Santa Lucia condotta al martirio” ad opera di SiciliAntica Milazzo in collaborazione con il Kiwanis Club Città del Capo. Il progetto, insieme al “San Nicola e storie della sua vita”, portano avanti il progetto di rivalutazione del Duomo Antico. “E non finisce qui – ha detto, soddisfatto, il Presidente Alessandro Ficarra- a breve presenteremo un progetto ancora più ambizioso per continuare il lavoro in questo splendido luogo. Molto affollata anche la conferenza del MuMa Museo del Mare Milazzo “Scoprire la Biodiversità di Milazzo attraverso la City Nature Challenge 2023”. “Una bellissima opportunità – ha detto Carmelo Isgrò Direttore e Conservatore- promuovere la biodiversità unica, speciale e bellissima del nostro territorio, Milazzo è stata eletta città con maggiore biodiversità d’Italia per il terzo anno consecutivo e nella Top 30 mondiale”.

Sempre affollato lo spazio dell’Associazione Imago Vitae che fa vivere le sue maschere con le accattivanti storie su miti e leggende siciliane. Soddisfatto anche L’assessore Antonio Nicosia con delega all’Ecomuseo “E’ quello che ci immaginavamo con Mario Sfameni quando abbiamo intrapreso questa avventura tanti anni fa, vedere Blunauta Diving Center, Il Promontorio e l’Azienda Agricola Formica Lucia vicini e impegnati a divulgare le loro esperienze e servizi ci fanno capire che siamo sulla strada giusta, ringrazio AMP ed il GAL Tirreno Eolie per la loro fattiva presenza e quando si tratta di promozione del territorio non si tirano mai indietro”. Non sono mancate le novità con Fidapa Milazzo e Kiwanis Club Città del Capo ed il lancio della “Realtà Aumentata, gioca ed impara” che sarà promosso nelle scuole dal prossimo autunno.