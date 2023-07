Raoul Bova a Taormina, "Indovina la domanda" e lo incontri con la Gazzetta del Sud

E' uno dei sex simbol del cinema e della televisione italiana. Da un anno ha raccolto l'eredità di Terence Hill in Don Matteo, vestendo i panni di Don Massimo. Ma è stato anche il capitano Ultimo e mille altri volti. Stiamo parlando di Raoul Bova. Che sarà protagonista della 17esima edizione del Nations Award, il Premio Cinematografico delle Nazioni - organizzato dal presidente di EvenTao Michel Curatolo - che si svolgerà a Taormina dal 7 al 9 luglio. E la Gazzetta del Sud vi dà la possibilità di incontrare l'attore, nel corso di una delle tre serate.

Scrivi la tua domanda da sottoporre a Raoul nel nostro post su facebook (entro il 6 luglio) e le migliori cinque saranno premiate con due biglietti per la serata di gala del 9 luglio e la possibilità di incontrarlo in un meet and greet.