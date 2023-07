Vip alle Eolie, Ron Moss infiamma Panarea: tutto pronto per il "live" dell'attore americano

L' attesa è finita. E Ron Moss, il Ridge Forrester di Beautiful, che ha tenuto incollate per anni tantissimi telespettatori e soprattutto telespettattrici questa sera, dal vivo, si esibirà a Panarea, alla "Terrazza Luis Franciacorta", al "Casual". Assieme alla moglie, Devin DeVasquez, e con il suo agente, Ronn Moss è sbarcato questa mattina nella "Perla delle Eolie". Il settantunenne attore e cantante di Los Angeles, all'anagrafe Ronald Montague Mos, proseguirà il suo soggiorno nell'arcipelago anche per alcune riprese del suo nuovo film. Intanto, è appena uscito il suo nuovo album, in tutto il mondo. "Surprise Trip Love", presentato qualche giorno fa da Mara Venier, a "Domenica In", su RAI 1. Affascinato dall'Italia, da sempre, e dalle bellezze della Sicilia, Ronn Moss continuerà il suo viaggio, tra vacanza e lavoro, tra le meraviglie del Belpaese. E dopo la Puglia, è partito con una serie di appuntamenti musicali anche in Sicilia, il primo dei quali, proprio a Panarea, alle Isole Eolie. Alle 18.30, aperitivo e foto con l'artista californiano. Alle 20.30, cenone con prodotti locali. Alle 22.30, il via al "live" dell'artista americano, con atmosfere "West Coast" e cover di brani internazionali. Dopo il concerto, l'artista, che ha già fatto tappa nei locali più rinomati e conosciuti di Panarea, si fermerà per un "Meet & Greet" con il pubblico e con i fans.