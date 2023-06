Messina, Briga Marina si prepara a festeggiare il suo patrono San Paolo

Fine settimana di festa per la comunità di Briga Marina che domenica prossima 2 luglio festeggia il suo patrono, San Paolo, che tornerà a sfilare per le vie del paese. Domani, giorno della solennità liturgica, dalle 17 alle 20 la chiesa parrocchiale a lui dedicata rimarrà aperta per le intenzioni di preghiera; alle 19, il parroco mons. Nicolò Freni celebrerà la messa. Sabato 1 luglio alle 22, il concerto in piazza Chiesa della cantante messinese Annalaura Princiotto. Domenica 2 alle 8, i tradizionali colpi di mortaio, annunceranno l’inizio della giornata di festa: alle 10,00, la messa solenne sarà presieduta da mons. Mario Di Pietro, alle 19,30 ci sarà la processione del simulacro; al termine, lo spettacolo di giochi pirotecnici