Messina, con Street Fish “rinasce” Capo Peloro. Partenza col botto

È un taglio del nastro dal doppio significato, quello avvenuto ieri sera a Capo Peloro. È stato inaugurato lo “Street Fish”, riproposizione estiva dell’apprezzato “Messina Street Food” che ogni anno, ormai, anima piazza Cairoli. Ed è stata inaugurata la “nuova vita” dell’area ex Seaflight, che da quest’anno ospiterà eventi, concerti, giornate che faranno tornare Messina sotto le luci della ribalta nazionale, come l’Rds Summer Festival.

«È l’evento apripista per Capo Peloro – ha detto ieri pomeriggio Federico Basile, dando il là allo Street Fish –. Abbiamo restituito alla città una zona in cui c'era un ecomostro, che l'ex sindaco De Luca è riuscito a buttare giù. Apriamo la stagione non solo estiva, la stagione della rinascita di Torre Faro». Accanto a lui l’ideatore dell’evento, Alberto Palella, amministratore di Eventivamente e numero uno di Confesercenti: «È un progetto iniziato a dicembre, quando per la prima volta ci siamo confrontati e il sindaco ha manifestato questa volontà E adesso siamo qui». “Qui” è una delle location più belle di Messina e della Sicilia, ai piedi del Pilone, col mare come sfondo.

La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Messina, della Camera di Commercio, dell’Università degli Studi di Messina, e con il sostegno di sponsor privati. Sono 33 (dovevano essere 35, ma due non avevano le carte in regola dal punto di vista contributivo) gli operatori del gusto che da ieri e fino a domenica propongono ricette di pesce,e piatti del migliore street food siciliano, dolci e specialità gluten free; sei le postazioni beverage e uno spazio, oltre alle tipicità dell’Isola, sarà dedicato a nuove proposte che, partendo dagli ingredienti del territorio, proporranno delle preparazioni inedite. Da oggi a domenica è possibile accedere dalle 11.30 alle 15 e dalle 18 alle 2. I “token” sono l’unica moneta accettata dalle cassette allestite all’interno dell’arena; un token equivale a 1 euro e possono essere acquistati direttamente alle casse.

La viabilità

Fino a domenica, nella fascia oraria 11-2, sarà vietata la sosta con rimozione coatta, nel tratto di via Fortino compreso tra le vie Lanterna e Barresi; e in via Senatore Francesco Arena nel tratto compreso tra il piazzale Horcynus Orca e via Pozzo Giudeo. Inoltre sino a lunedì 26, dalle 8 alle 18, vigeranno i divieti di sosta nelle due carreggiate stradali del tratto di via Fortino, e quello di transito veicolare nella carreggiata lato mare del tratto di via Fortino antistante l’area ex Sea Flight. L’Atm, invece, garantisce un servizio aggiuntivo di navette gratuite: i mezzi hanno una frequenza di 10 minuti dalle 18 fino all’1 della notte e si vanno ad aggiungere ai servizi già in essere. Partenza e arrivo delle navette da via Circuito, a Torre Faro. I bus fanno il percorso inverso rispetto alla linea 1 dello Shuttle. Attivo anche il parcheggio “Torri Morandi”, da dove è garantito un servizio navetta gratuito da e per Capo Peloro. Per raggiungere la zona è sempre possibile, poi, prendere lo Shuttle della linea 1 per chi proviene dalla zona centro-sud e la linea 32 per chi arriva dal versante tirrenico, con capolinea di partenza Ponte Gallo.