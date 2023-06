Messina ancora alla ribalta. Rai 1 trasmetterà domenica 2 luglio in diretta la santa messa dalla basilica di Sant’Antonio

Domenica 2 luglio, Rai 1 trasmetterà in diretta la santa messa dalla basilica di Sant’Antonio dei padri rogazionisti, presieduta dal superiore provinciale padre Antonio Leuci. Il collegamento, dalla trasmissione “A sua immagine”, inizierà alle 10,55. Dopo l’esperienza di Linea Verde Life e il Tezenis Summer Fest, si riaccendono i riflettori delle televisioni nazionali sulla città dello Stretto.

Nei giorni scorsi, in occasione della solennità di S. Antonio di Padova, il santuario di via S. Cecilia è stato meta di migliaia di pellegrini e devoti provenienti dalla Sicilia e dalle regioni vicine, Puglia e Basilicata, giunti per partecipare alla processione del Carro Trionfale con le reliquie del santo taumaturgo. Soddisfatto il rettore, padre Mario Magro, presidente del Collegamento nazionale dei santuari e membro del Dicastero vaticano per l’evangelizzazione. In occasione del 56mo Convegno nazionale dei Santuari italiani, tenutosi a Varese dal 14 al 18 novembre 2022, il religioso rogazionista aveva ribadito che, “il cammino spirituale promosso nei santuari, non è altro che quel pellegrinare incontro al Signore vivo e presente nel mondo, attraverso l’ascolto della sua Parola, la preghiera, la condivisione e la solidarietà che partecipiamo ai fratelli che incontriamo”. Magro ha sottolineato il ruolo dei responsabili e animatori dei Santuari, “chiamati a promuovere, evangelizzare, sostenere e incrementare il cammino spirituale dei fedeli e dei pellegrini che liberamente scelgono di frequentare questi luoghi come speciali cliniche dello Spirito”.