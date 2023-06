Miss Italia, la messinese Raffaella Melita si aggiudica la tappa di Mirto. La classifica

Raffaella Melita, 21enne cestista messinese, ha vinto il titolo di Miss Mirto alla tappa Mirto di Miss Italia, tenutasi al Museo del Costume e della Moda della Sicilia. Nonostante abbia partecipato con una ginocchiera a causa di un recente infortunio, si è aggiudicata il titolo più ambito della serata. La vittoria di Raffaella le garantisce l'accesso alle finali regionali. Anche altre ragazze si sono qualificate per la fase successiva della competizione. Chiara Costantino, 19enne di Messina, si è classificata seconda e ha vinto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza. Chiara Valentini, 25enne di Modica, si è assicurata la terza posizione ed è stata incoronata Miss Framesi. Le seguenti tre posizioni, che danno accesso anche alle finali regionali, sono state ottenute dalla 20enne palermitana Adriana Salemi, la diciassettenne Martina Nobile (che compirà 18 anni nel corso delle svolgimento del concorso), di Barcellona Pozzo di Gotto, e infine un'altra giovanissima di Palermo, la diciottenne Noelia Campanella.

L'evento si è svolto a Palazzo Cupane, sede all'interno del museo, ed è stato presentato da Antonello Consiglio, direttore artistico di Miss Italia in Sicilia, e Giada Rumè, Miss Sicilia 2021 di Palma di Montechiaro. Anna Salanitro ha organizzato l'evento sotto l'attenta regia di Salvo Consiglio, rappresentante esclusivo di Miss Italia in Sicilia, con il supporto dei comuni di Mirto, Capri Leone e Frazzanò. Il pubblico comprendeva ex concorrenti di Miss Sicilia e ragazze che si erano già qualificate per le finali regionali.

Miss Italia si appresta ora a visitare altre province dell'isola dopo la prima tappa a Palermo, vinta da Marta Mascari di Termini Imerese. I prossimi appuntamenti sono in programma il 29 giugno a Lido Valderice e l'8 luglio all'ippodromo di Siracusa. La prima finale regionale si svolgerà alle Isole Eolie il 22 luglio presso l'anfiteatro del Castello di Lipari. La sera prima si svolgerà una selezione interprovinciale in un locale trendy di Lipari. Le Isole Eolie sono orgogliose di ospitare la loro prima finale regionale di Miss Italia, come annunciato dal patron Salvo Consiglio. L'evento del 22 luglio incoronerà Miss Eolie. L'ultima finale regionale è in programma il 24 agosto a Noto. La finale nazionale si terrà l'8 settembre e dovrebbe essere trasmessa dalla Rai, salvo sorprese.