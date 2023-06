Messina, i riconoscimenti ai "professionisti" della solidarietà. 9° edizione della Festa sotto le stelle

Una serata per celebrare il grande cuore di Messina, fucina di carità e solidarietà e dei suoi tanti professionisti pronti a spendersi per gli altri: ai nastri di partenza la nona edizione della Festa sotto le stelle, che si svolgerà domenica prossima dalle ore 20 all’Oasi Madonna del Sorriso di Messina, promossa dall’associazione Terra di Gesù Onlus. Una serata di musica e divertimento, che suggella la consegna degli attestati di riconoscimento per la nonché riconoscimenti per alcune delle tantissime persone e realtà sociali che nel corso dell’ultimo anno si sono mostrate solidali sostenendo le attività ed i progetti di solidarietà dell’associazione Terra di Gesù Onlus, presieduta dal dottor Francesco Certo.

Stamattina nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sede di via Calvi, sono stati resi noti i riconoscimenti conferiti ai medici Nino D’Andrea, Antonio Toscano, Massimo Cerniglia, Grazia Lemma, Giuseppe Saitta, Marilena Briguglio, alla struttura di chirurgia generale a indirizzo oncologico diretta dal prof. Giuseppe Navarra e al Cirs Messina. Accanto a loro, quest’anno, il grazie di Terra di Gesù si estende ad associazioni cittadine che operano nel sociale, dalla comunità di Sant’Egidio, alla comunità Ortodossa, dall’associazione Santa Maria della Strada a Posto Occupato. Nel corso della serata, presentata dalla giornalista Marina Bottari - madrina storica della manifestazione - con la direzione artistica di Gianni Rizzo, spazio allo spettacolo, con la cantante Barbara Arcadi che eseguirà in prima assoluta il brano “Me frati” dedicato ai senzatetto, e il componimento “E vado a guadare le stelle” recitato da Mariella Costantino e Michele Careno, entrambi composti dal dott. Certo. E ancora la voce di Riccardo Pirrone, il talento del giovane pianista Pierferdinando Orlandi, le coreografie di Rosanna Gargano e le declamazioni di Renato Di Pane e Francesco Micari, che proporrà alcune meditazioni sulla violenza di genere tratto dal libro “Cardiologia e speranza”. Una manifestazione partita in sordina e cresciuta notevolmente in questi anni, patrocinata dall’Ordine provinciale dei Medici, rappresentato dal segretario Salvo Rotondo e dall’associazione provinciale Federmarma, presieduta da Giovanni Crimi, i quali hanno sottolineato la “contagiosità” dell’azione di carità anche fra i giovani e la capacità di tanti professionisti in ambito sanitario di mettere a disposizione della comunità il proprio sapere.