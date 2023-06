Messina, migliaia a piazza Duomo per il Tezenis Radio 105 Fest. Ecco i varchi aperti per accedere

I primi giovani sono arrivati alle 5 del mattino e alle 13 erano almeno mille già dietro le transenne, nonostante pioggia e caldo. Alle 17.15 erano già diverse migliaia i giovani in attesa sotto il grande palco. a partire dalla 20 andrà in scena il Tezenis Radio 105 Fest in Piazza Duomo con una trentina di cantanti che si esibiranno in una delle sei tappe nazionali del tour. Ma per i primi arrivata c'è già stato un prologo niente male con le prove di alcune delle artiste più amate. Annalisa ed Emma, ad esempio, hanno acceso i fans cantando i loro ultimi successi

L'accesso in piazza è gratuito ma il numero di presenze è contingentato: 9400 al massimo. L'ingresso avviene attraverso dei varchi che sono stati aperti alle 17. Gli unici punti di accesso alla piazza saranno via Università, Via San Giacomo, e Via I Settembre. Tutto il resto del perimetro sarà chiuso.

I divieti di sosta, con zona rimozione coatta, sono scattati dalle 15 e saranno in vigore fino alle 2 di sabato, seguiti dai divieti di transito che invece sono scattati due ore dopo, alle 17, nelle seguenti strade: controviale sud di piazza Duomo, compreso tra via Università e corso Cavour; via Università, nel tratto tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; via Venezian, tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; corso Cavour, tra le vie San Camillo e della Zecca, provvedendo ad interdire la corsia riservata dello stesso corso Cavour in corrispondenza dell’incrocio con via Cannizzaro; tutta l’area di piazza Antonello; spazio destinato alla fermata degli autobus al limite ovest di piazza Duomo; via Loggia dei Mercanti tra via Colombo e corso Cavour; via Colombo tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; via Consolato del Mare tra via Argentieri e piazza Antonello; via Sant’Agostino tra piazza Antonello e via Oratorio della Pace.