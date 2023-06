Eolie è sinonimo di vip. Dopo Robbie Williams, a Panarea ecco i reali olandesi

E dopo la star internazionale Robbie Williams, anche i reali olandesi, Re Willem-Alexander e la Regina Máxima, hanno fatto tappa a Panarea. Il loro arrivo, super scortato dai carabinieri, nel tardo pomeriggio di oggi, ha acceso curiosità nella "Perla delle Eolie". E solo quando i due sono stati visti, mentre passeggiavano, nell'incantevole Panarea, i dubbi sono stati fugati. La coppia, che sarebbe arrivata con un mega-yacht, ormeggiato al porto, avrebbe, a quanto pare, già la serata segnata. Aperitivo al "Raya", la terrazza più esclusiva dell'isola, da dove è possibile ammirare l'isola di Stromboli, con il suo vulcano, in tutta la sua magnificenza, e cena da Pina. E come sempre, la coppia-vip, amante dell' Italia, non è sfuggita agli occhi di Mariarosa Merillo, che li ha immortalati.