La famiglia reale del Bahrein fa tappa alle Isole Eolie

Le Eolie restano nel cuore. La famiglia reale del Bahrein, a distanza di quasi un anno, è tornata a Lipari. Lo yacht “Serenity” Sf 40, di 42 metri si è ancorato davanti alla piazza della movida di Marina Corta. A bordo anche la principessa Dana Al Khalifa. E come lo scorso 5 settembre, ad accompagnare la principessa ci sono anche alcuni membri della famiglia reale. Il sovrano Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, morto lo scorso anno, era considerato uno degli uomini più ricchi al mondo, con un patrimonio stimato di circa 21 miliardi di dollari. L’erede è conosciuta anche nei suoi ruoli di fashion blogger. Ha fondato il suo blog di moda “The Overdressed” ed è anche imprenditrice e avvocata del piccolo stato arabo. Lo yacht può ospitare fino a 10 ospiti più 7 membri dell’equipaggio. È stato realizzato interamente in alluminio.

Davanti al castello si è ancorato anche “Aviva“, il mega yacht di Joe Lewis, patron del Tottenham. Quasi 100 metri di lunghezza, il presidente è tra le persone più ricche della Gran Bretagna. Il suo patrimonio è stimato in circa cinque miliardi di dollari. Sei piani di panfilo, otto cabine in grado di ospitare fino a 16 persone, vanta un equipaggio di 25 persone. Il valore è di oltre duecento milioni di euro. Presente anche un campo da padel regolamentare. Ha una velocità massima di venti nodi e garantisce una velocità da crociera fino a 11 nodi senza utilizzare i motori principali ma soltanto quelli elettrici.



© Riproduzione riservata