Messina, «donna bellissima» nel podcast con Sergio Friscia

Carlo, un notaio in pensione, incarica Alberto, giovane scrittore, di scrivere la biografia dell’inventrice della “mossa”, Maria Borsa, della quale si è perduta ogni traccia dal 1908, dopo la morte del figlio. Arrivato in riva allo Stretto, Alberto capisce che il vecchio notaio sta cercando qualcosa che apparteneva a Maria Borsa. Da qui si sviluppa l’intrigante storia che vede come protagonista la città di Messina, nel podcast originale di Rds (in collaborazione con il Comune) nato da un’idea di Marco Minnelli. Nel cast, insieme con lo stesso Minnelli, e con Roberto Gessi e Claudio Di Leo, ci sono due volti noti: l’attore siciliano Sergio Friscia e il sindaco di Messina Federico Basile. Gli autori del podcast, che era stato preannunziato da Friscia durante le seguitissime dirette di Rds da piazza Cairoli, sono Andrea Cacciavillani e Angelo Borsa. La regia è di Marco Minelli. La masterizzazione di Andrea Severini.

La prima puntata del podcast è intitolata “Viaggio a Zancle” (19 maggio). Friscia è il quarantaduenne Alberto Moroni, siciliano, che dopo una serie di studi, e di mestieri saltuari, comincia a scrivere un romanzo, conseguendo un inaspettato “exploit” che lo porta a lasciare la laurea in Filosofia. Ma dopo quel successo, Alberto ripiomba nell’anonimato, almeno fino a quando non gli arriva la telefonata di un misterioso notaio di circa 70 anni, che lo invita nella propria antica residenza. E gli propone un “affare”: 22mila euro per mettersi sulle tracce di Maria Borsa, la celebre cantante napoletana di fine Ottocento-inizio Novecento, della quale, secondo il notaio, si era persa ogni notizia a seguito del tremendo disastro del 28 dicembre 1908. Alberto accetta l’incarico, dopo essere stato redarguito dal notaio, per il fatto di non essere mai stato finora a Messina: «Dovrebbe vergognarsi, è una città bellissima».

