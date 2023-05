Baritalia, la cultura del cocktail approda a Messina al Marina del Nettuno

Baritalia, l'evento organizzato da Bargiornale, dal 1979 la rivista dei bar italiani, fa tappa per la prima volta nella città di Messina. L’affascinante città sullo Stretto ospiterà una giornata ricca di sfide a tema cocktail e imperdibili masterclass sulla miscelazione curate da bartender di fama nazionale e internazionale.

L'appuntamento è fissato per lunedì 12 giugno dalle 10.30 alle 19 presso lo Yachting Club Marina del Nettuno, lounge bar e ristorante situato all'interno dell'omonimo porticciolo, insignito della bandiera blu per le sue buone pratiche ambientali.

Baritalia sarà preceduto e seguito da due eventi collaterali:

- un beach party aperto a tutti in programma domenica 11 giugno dalle 18 all’ Off Vicolo33 (Via Consolare Pompea, 269)

- la gara Speed&Taste Round, che decreterà il bartender più veloce della Sicilia, lunedì 12 giugno dalle 21 al Noa (Piazza Catalani)

L’obiettivo di Baritalia è promuovere la cultura dei cocktail e della miscelazione in tutto il territorio nazionale. Baritalia si conferma come una manifestazione in grado di unire e riunire i professionisti della miscelazione provenienti da ogni parte d'Italia, desiderosi di mettersi in gioco, scambiare esperienze, creare legami, collaborazioni e aggiornarsi professionalmente.

Baritalia, dopo Napoli e Genova, si presenta a Messina con una terza tappa esplosiva, con 9 masterclass e 11 posti in palio per la finalissima di Cannes, la tappa conclusiva di Baritalia 2023.

Come da tradizione, ci saranno due momenti clou durante l'evento. Il primo è il Baritalia Lab, un laboratorio di miscelazione in cui i bartender, non solo siciliani, ma provenienti da tutta Italia, si confronteranno sul tema "A drink for the planet" - la ricerca della sostenibilità non solo nei cocktail, ma anche nel lavoro di tutti i giorni. Gli sfidanti dovranno presentare un cocktail "sostenibile" che valorizzi il prodotto sponsor e rispetti uno o più dei seguenti principi: riduzione degli sprechi, stagionalità, territorialità e sensibilizzazione del pubblico verso un progetto sostenibile. Inoltre, ci sarà un bonus per chi, nella sua presentazione, metterà in evidenza le azioni di sostenibilità intraprese dal proprio locale.

Durante la giornata, presso lo Yachting Club Marina del Nettuno, si terranno anche le Masterclass dedicate alle tecniche di miscelazione, tenute da bartender ed esperti di fama nazionale e internazionale. Le lezioni saranno aperte e gratuite per tutti i professionisti che si saranno registrati all'evento. Nel Signature Bar di Baritalia Messina, i visitatori potranno gustare i super cocktail delle aziende partner dell'evento durante l'intera giornata.

Come giudici d'onore, avremo una trentina di ospiti speciali provenienti da alcuni dei migliori cocktail bar della Sicilia e della Calabria. "Baritalia è entusiasta di approdare per la prima volta a Messina", ha dichiarato il team organizzativo. "Questa città dal ricco patrimonio culturale e gastronomico rappresenta una location ideale per ospitare la nostra manifestazione dedicata alla cultura dei cocktail. Siamo pronti a offrire una giornata intensa di competizioni, conoscenze e opportunità di networking per i professionisti del settore, nonché un'esperienza unica per gli amanti dei cocktail". Gli appassionati del settore, i professionisti della miscelazione e coloro che sono interessati a scoprire nuove tendenze nel mondo dei cocktail sono invitati a partecipare a Baritalia Messina il 12 giugno presso lo Yachting Club Marina del Nettuno. L'ingresso è gratuito previa registrazione sul sito bargiornale.it.

