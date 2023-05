Messina, una serata indimenticabile con le corali dell’Arcidiocesi

È stata una serata indimenticabile, ricca di emozioni uniche quella che si è tenuta domenica sera in una Cattedrale gremita. Il suggestivo e applaudito concerto delle corali dell’Arcidiocesi dirette dal maestro, mons. Marco Frisina con un ensemble strumentale ha suscitato sentimenti profondi nei cuori dei tantissimi presenti. Un evento particolarmente atteso promosso dal Centro interconfraternale diocesano, presieduto da Fortunato Marino, intervenuto con il direttivo e don Vincenzo Majuri, direttore per l’Ufficio della diocesi per le confraternite, in occasione del trentennale di Fondazione del Cid, istituito dall’Arcivescovo del tempo mons. Ignazio Cannavò.

Il concerto “Cantiamo a te Vergine fatta Chiesa” presentato dalla giornalista Rachele Gerace, ha inaugurato il ricco e ben strutturato calendario di eventi promosso in onore della Madonna della Lettera e ha avuto come protagonista d’eccezione mons. Frisina che, a distanza di 18 anni, è tornato a dirigere un concerto nel Duomo della città dello Stretto. Biblista, docente e compositore, mons. Frisina è consultore del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, insieme a padre Mario Magro, e rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. Autore di numerosi canti liturgici conosciuti e apprezzati in Italia e all’estero, ha fondato e dirige il Coro della Diocesi di Roma, con il quale anima le più importanti liturgie diocesane, alcune delle quali presiedute dal Santo Padre.

