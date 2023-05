L'appello di alcuni tifosi per chiedere ai VIP di acquistare l'Acr Messina non è passato inosservato sui social media. Tra i destinatari c'è stato anche Fedez, che ha ricevuto richieste di aiuto per salvare il calcio cittadino. Durante una diretta su Instagram, il noto rapper ha risposto personalmente dicendo: "Perché dovrei diventare il presidente del Messina? Non capisco".

© Riproduzione riservata