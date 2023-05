Cia Messina, Giovanni Bonaccorso eletto presidente: ecco il nuovo direttivo

Nella riunione della CIA Messina del 19 maggio, alla presenza del Presidente Provinciale Francesco P. Favata della Cia Sicilia Orientale, del Direttore Provinciale Nicola Amoroso e dell'ex presidente provinciale e attuale membro del consiglio direttivo Giuseppe Di Silvestro è stato costituito il nuovo direttivo locale ed è stato eletto Giovanni Bonaccorso come nuovo Presidente della CIA Messina.

Giovane, preparato ed esperto del settore oltre ad essere perito agrario vanta oltre 10 anni nel settore come imprenditore agricolo nella sua azienda florovivaistica "Il Giardino di Zankle - Vivai Bonaccorso", il neo presidente dichiara: "Non posso che essere onorato di aver ricevuto questo prestigioso incarico, tramite il quale cercherò di dar voce a tutti gli imprenditori agricoli del messinese e mi impegnerò per far avvicinare a questo settore anche tanti giovani che avranno un punto di riferimento nella Cia Messina, avendo a disposizione una squadra di professionisti che può seguirli nello sviluppo di nuovi progetti e per l’ammodernamento delle già esistenti attività agricole, sfruttando i fondi europei per lo sviluppo rurale.A breve infatti si potrà usufruire del nuovo PSR Sicilia con le varie sotto misure".

Il nuovo direttivo è composto interamente da imprenditori agricoli tra i quali spiccano 3 giovani imprenditori Giovanni Bonaccorso, Antonio Bonfiglio e Giovanni Di Dio. Il quadro dirigenziale messinese si completa con la presenza di Giuseppa Crocetta, Salvatore Mangano, Alfio Alessandro Puglisi e Lilla Quattrocchi.

© Riproduzione riservata