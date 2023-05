Messina si prepara a celebrare Santa Rita. Ecco il calendario degli eventi

Uno dei pochi culti “focolari”, libero da devozionismi quello per Rita da Cascia, la santa delle rose e dei casi impossibili, alla quale i messinesi sono sempre stati legati. Nel piccolo santuario di via S. Marta, dove si trova la statua regalata agli inizi del ‘900 da S. Annibale Maria di Francia al rettore del tempo, tutto è pronto per la festa di domani.

Vista la grande affluenza di fedeli che si raduneranno nella strada antistante il santuario, è stato interdetto al traffico il tratto di via S. Marta compreso tra piazza Lo Sardo e via S. Paolino fino alle 21 di domani. Qui saranno celebrate le messe della giornata che si terranno ogni ora dalle 7 alle 11; quella delle 12 sarà preceduta dalla supplica. Alle 17,30 la tradizionale benedizione delle rose e a seguire la processione per le vie limitrofe al santuario della statua di S. Rita, intronizzata sulla vara di legno a forma di rosa disegnata dall’artista Claudio Militti e realizzata dal falegname Giacomo De Salvo con la supervisione del maestro Piero Serboli. Saranno i confrati del SS. Crocifisso e di S. Camillo a portare il fercolo in processione.

Nel corso della giornata saranno distribuiti i panini benedetti, assieme alle marmellate e al miele prodotto dai ragazzi delle case di accoglienza dell’associazione S. Maria della Strada presieduta da padre Francesco Pati, rettore del santuario di S. Rita.

