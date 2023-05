Francesco Paolantoni e il suo "nudo" coperto con pasta e patate per il Napoli campione d'Italia hanno fatto un clamore. E così un altro re della risata come Nino Frassica ha risposto "Se il Messina si salva... Mangio pasta e fagioli". Così il comico peloritano a "Che tempo che fa" ha ironizzato sulle esultanze di vip e personaggi del mondo della televisione per le vittorie calcistiche della propria squadra del cuore.

