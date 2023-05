Un messinese "re" degli scacchi: il giovane Andrea Favaloro è maestro internazionale

Per la prima volta nella storia degli Scacchi la Sicilia festeggia un maestro internazionale. Andrea Favaloro, infatti, ha conquistato a Bacoli, comune partenopeo, il prestigioso titolo.

Il messinese da anni è punta di diamante del Circolo palermitano Scacchi. In questa edizione ha inanellato una serie di “patte” che gli hanno consentito di tagliare il meritato traguardo. Andrea Favaloro è Maestro Internazionale di scacchi. Il giovane giocatore messinese - classe 1998 - è il primo nella storia siciliana degli scacchi ad ottenere questo titolo, conquistato durante il campionato Italiano a squadre Serie Master.

Andrea ha imparato a giocare a scacchi a 7 anni grazie alle zio, mostrando subito talento e passione. Infatti ha disputato il suo primo torneo a 10 anni.

Dopo poco tempo la sua stoffa è emersa: il giocatore messinese può vantare numerosi titoli provinciali e regionali, il titolo di campione italiano under 18 nel 2015 e la partecipazione a due mondiali giovanili, rispettivamente nel 2015 e nel 2017. Dal 2018 è diventato il primo giocatore Siciliano nel ranking e ad oggi è tra le prime 20 posizioni in Italia.

