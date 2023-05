La gastronomia messinese protagonista a Dubai con l'ambasciatore del Gusto Francesco Arena

Alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, giovedì 4, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa sarà illustrata l’iniziativa che vedrà Messina protagonista con i suoi tipici prodotti gastronomici a Dubai, dal 9 al 12 maggio. All’incontro con i giornalisti, presentato da Valeria Zingale, prenderà parte l’Ambasciatore del Gusto Francesco Arena che volerà nell’emirato arabo per un importante momento di promozione della tradizione gastronomica messinese e di riconoscimento per essersi distinto con la sua attività, quale interprete per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico della città dello Stretto.

Il fornaio messinese sarà ospite di Media One Hotel e Studio One Hotel dove parteciperà a masterclass e live cooking show dedicati all’arte della panificazione e della challenge “Battle the chef” su pizze e focacce, nel corso dei quali Arena racconterà la storia della focaccia tradizionale messinese e i segreti della sua preparazione.

