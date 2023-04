Messina si trasforma nella capitale del “Fashion”

Palacultura gremito e grande successo per la prima attesa edizione di “Me Fashion Award”, il Premio dedicato ai big della Moda italiana e ai messinesi famosi nel mondo, ideato e organizzato (assieme al Comune) da Patrizia Casale, “owner” di E-Motion, la società che da oltre vent’anni promuove eventi fashion nella città dello Stretto ed in Sicilia. Enti patrocinatori sono stati la Camera di Commercio, Confartigianato e Sicindustria. Al Gala presenti, fra gli altri, il sindaco Federico Basile, gli assessori Massimo Finocchiaro, Enzo Caruso e Liana Cannata, il presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina e la segreteria generale Paola Sabella, il direttore di Confartigianato Francesco Giancola, il presidente di Sicindustria Pietro Franza, il provveditore agli studi di Messina Stello Vadalà, il sindaco di Mirto Maurizio Zingales con il vice sindaco Giuseppe Raffiti, il direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria Piero Sacchetti.

Per due giorni il Palacultura di Messina è stato “l’head quarter” della manifestazione che ha alternato momenti social, sfilate e talk con le personalità della moda della cultura coinvolte e premiate. Nel corso della serata, condotta da Marika Micalizzi, hanno ricevuto l’ambito Premio “23è”, il brand siciliano di accessori eco-sostenibili creato da Deborah Correnti e Mirco Marchetti; “De Santis By Martin Alvarez”, il brand di moda contemporaneo presente in Italia ed all’estero con una capsule di abiti focalizzata contro lo spreco. Applausi per Gianluca Alibrando, il couturier di Milazzo tra i più acclamati nei red carpet internazionali, per Mauro Scalia messinese artefice dei “total look” di famose pop star, “Pescepazzo”, il brand di accessori che fa capo a Laura Mendolia e per le creazioni senza tempo del Museo del Costume e della Moda siciliana di Mirto.

Cameo della serata il ritorno insieme del maestro orafo Gerardo Sacco e della stilista Raffaella Curiel, che a quasi trent’anni anni dalla magica sfilata di “Donna sotto le stelle” di piazza di Spagna a Roma hanno sfilato insieme, emozionando la platea che ha tributato una commossa standing ovation.

