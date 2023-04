A Messina il cinema inclusivo: domenica 30 appuntamento all'Apollo con "L'ape Maia" 

Prosegue “Nel blu dipinto di blu, vieni al cinema anche tu - Proiezioni autism friendly screening”, la prima rassegna cinematografica inclusiva di Messina in programma alla Multisala Apollo su iniziativa di Loredana Polizzi, presidente dell’Associazione Apollo Spazio Arte e responsabile della Multisala Apollo, con Marco Bonanno, presidente dell'associazione Bambini Speciali, e Angela Rizzo, responsabile regionale Servizi Sociali di Cittadinanza Attiva.

Il prossimo appuntamento in programma è domenica 30 aprile alle 11 con la proiezione del cartone animato “L’ape Maia”. In sala sono previste luci soffuse, volume più basso, libertà di movimento, sottotitoli e possibilità di portare il cibo da casa. Un ambiente più confortevole per tutti e infatti le proiezioni sono aperte a tutti, perché l’obiettivo principale di questo progetto è l’inclusività e la condivisione di momenti lieti. Per i bambini con disabilità l’ingresso sarà gratuito, per tutti gli altri e per i genitori o accompagnatori il costo sarà ridotto a 5€.

Fra i partner della rassegna, il Comune di Messina, la Fondazione Bonino Pulejo, Anpit (Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario), l’Asp di Messina, il Policlinico, l’Università di Messina, l’Associazione Spazio Arte e Cittadinanza Attiva. Il ciclo di incontri terminerà il 14 maggio con “La gabbianella e il gatto”.

