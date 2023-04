"Il Linguaggio di genere nella narrazione giornalistica" all'Ateneo di Messina

Si concretizza la collaborazione fra il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina, diretto dal prof. Giuseppe Giordano, e l'Assostampa Messina, con l’avvio della stagione di incontri formativi accreditati dall’Ordine dei Giornalisti. Il primo corso, a cui sono stati riconosciuti 5 crediti deontologici, si terrà oggi, dalle 15 alle 18, nell’Aula magna di ex Farmacia alla Cittadella universitaria dell’Annunziata. Il tema sarà “Il Linguaggio di genere nella narrazione giornalistica, tra grammatica ed etica”.

Relatori saranno Fabio Rossi, professore ordinario di linguistica italiana al Dicam, e la giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, vicecaposervizio responsabile dell'inserto Noi Magazine e della GDS Academy. Modererà i lavori il segretario dell’Assostampa Messina Sergio Magazzù. L'evento è inserito anche nelle attività di Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Società editrice sud e Unime. Il secondo corso, a cui sono stati riconosciuti 3 crediti, è in programma il 3 maggio prossimo, dalle 15 alle 18, nella stessa sede, e avrà come titolo: “Il dibattito sul fine vita in Italia: problemi e prospettive”. Relatori saranno Anna Gensabella, già professoressa ordinaria di Filosofia morale al Dicam Unime, Francesco Puliatti, responsabile del coordinamento per la donazione e i trapianti dell’Azienda Policlinico Gaetano Martino di Messina e la giornalista Lorenza Mazzeo, anestesista dell’Irccs Neurolesi Bonino Pulejo. I successivi appuntamenti il 17 maggio e il 16 giugno.

