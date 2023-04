Masterchef sbarca a Messina: i migliori cuochi si sfideranno a piazza Duomo

Masterchef sbarca a Messina. Il 15 maggio la città sarà protagonista di una delle puntate della seguitissima trasmissione in onda da una dozzina di anni su Sky. La sfida fra i migliori cuochi amatoriali d'Italia farà tappa a piazza Duomo, in una delle emozionanti esterne del talent. Il campanile e la cattedrale faranno da scenario alla gara a suon di piatti fra la squadra rossa e la squadra blu. Secondo il format della trasmissione che l'anno scorso aveva come giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, sarà una giuria locale a giudicare il lavoro delle due squadre. L'amministrazione comunale da mesi lavora a questo tipo di iniziativa che rientra fra quelle promozionali che saranno presentate mercoledì a Palazzo Zanca.

© Riproduzione riservata