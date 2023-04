Giornata dell'omeopatia, dibattito sabato a Messina

In tutto il mondo in aprile si celebra la Giornata Mondiale dell’Omeopatia in ricordo della data di

nascita del suo fondatore, il medico tedesco dott. Samuel Hahnemann ( Meissen 10/04/1755- Parigi

02/07/1843). La Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati (FIAMO) organizza ogni anno degli eventi celebrativi e divulgativi al fine di far conoscere meglio questo metodo di cura. La terapia omeopatica è una delle più utilizzate al mondo e può essere praticata solo da medici chirurghi, medici veterinari, farmacisti e agronomi (per l'agromeopatia) che si siano formati attraverso percorsi codificati secondo l’accordo Stato-Regioni e Provincie autonome del 2013.

In Calabria e Sicilia tali incontri sono organizzati dalla sezione Calabria-Sicilia della FIAMO congiuntamente alla Associazione EMC Gruppo AFMO, a Messina la Giornata Mondiale dell’Omeopatia, dal titolo “Omeopatia e Salutogenesi” si terrà sabato 15 aprile ore 18,15 presso la libreria FioriGialli in Via dei Verdi 38 con le seguenti relazioni: “La Prevenzione e la Medicina del Terreno”, dr. Egidio Galli; “La dimensione psico-spirituale della Salute”, dr. Gaetano Arcovito; “Principi di Alimentazione ed integrazione salutista”, dr. ssa Adele Casella; “Conoscere l’agricoltura biodinamica”, Azienda Agricola Biodinamica Castagea; è stato inoltre organizzato un Evento nazionale online aperto a tutti il 18 aprile, dalle ore 19 dal titolo “Dialogando di omeopatia-Incontro con i medici della FIAMO”.

