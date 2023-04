Pasqua e Pasquetta col maltempo a Messina e provincia. Zona tirrenica colpita

Pasqua e Pasquetta col maltempo a Messina. Domani un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il territorio, con cieli molto nuvolosi e precipitazioni diffuse soprattutto nel pomeriggio. Temperature in calo dalla serata di domenica. Lunedì di Pasquetta piogge e rovesci. I fenomeni, seppur intermittenti, condizioneranno gran parte della giornata. Brutto tempo in modo particolare su Calabria, basso Tirreno e Stretto di Messina, anche qui con fenomeni in intensificazione nel corso della giornata. Forti piogge nella fascia tirrenica, con intense precipitazioni nel messinese dove si potranno verificare allagamenti e frane.

