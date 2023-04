Messina, studentessa del Maurolico rappresenterà l'Italia alla “Youth Conference on Asean and Italy”

La studentessa del liceo Maurolico Emilia Pace, attuale presidente della consulta provinciale studentesca, rappresenterà l'Italia alla “Youth Conference on Asean and Italy” che si terrà a maggio a Jacarta in Indonesia.

La diciassettenne è stata selezionata dal ministero dell'Istruzione tra numerose candidature giunte a Roma da tutt'Italia.

La conferenza Asean-Italy Youth giunta alla seconda edizione coinvolge giovani studenti provenienti dall'Asia e dall'Italia per favorire lo scambio di esperienze e idee sulle questioni più importanti che riguardano il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, la digitalizzazione.

L'iniziativa è organizzata da Global Action una Aps con consultative status presso l'Ecosoc delle Nazioni unite che ha come obiettivo la promozione dell'educazione civica globale in collaborazione con il Segretariato Asean, le ambasciate Asean con sede a Roma e presso il segretariato e con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale italiano. La conferenza internazionale si terrà dal 29 al 31 maggio e i giovani delegati si confronteranno e discuteranno con l'obiettivo di formulare delle concrete proposte.

