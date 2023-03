Milazzo, la robotica entra all'istituto Maiorana per formare gli studenti del futuro

Il clima di collaborazione tra la multinazionale svizzero-svedese con sede a Zurigo, leader nella robotica, nell'energia e nell'automazione industriale, e il tecnologico mamertino, sempre più riferimento culturale di metodologie didattiche altamente efficaci e innovative, ha portato all’Istituto Majorana il team education di Abb Robotics Italia Robocup Tour 2023, progetto di formazione robotica smart su misura per le scuole. Con il contest Robocup la scuola si propone l’obiettivo di avvicina ed appassionare gli studenti alla robotica, con l’obiettivo di formare gli studenti del futuro. “Promuovere e sviluppare quelle competenze multidisciplinari richieste dalla trasformazione digitale dell’odierna società –afferma il Dirigente scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci– è senz’altro lo scopo della robotica educativa, prassi sempre più presente nell’attività didattica quotidiana. Attraverso un approccio pratico e interattivo, lo studente non solo sviluppa una maggiore creatività, il pensiero logico e il problem solving, ma acquisisce un’alta competenza specialistica, accelerando il processo di apprendimento e formazione dei futuri tecnici capaci di muoversi nell’industria di domani”. L’evento, cui ha preso parte un ristretto gruppo di studenti delle articolazioni di Elettronica, Elettrotecnica e Meccatronica guidato dal prof. Giovanni Spavara, si è avvalso della presenza dell’Educational Manager di ABB Maurizio Lepori e dell’ingegnere Andrea Barilati, che, in un gioco di squadra sapiente e professionale, hanno accompagnato gli entusiasti studenti in prove pratiche di “Pick and place” e prove di definizione di nuovi Tool Data con l’ausilio di un cobot GoFa. Alla sua quinta edizione, il contest di ABB, che quest’anno ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione il riconoscimento come “Competizione ufficiale in ambito scientifico-tecnologico”, prevede una fase finale in presenza a Vittuone per decretare la scuola vincitrice che riceverà in comodato d’uso un robot ABB YuMi Sigle Arm.

