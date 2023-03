UniMe e Aeronautica a Milazzo: workshop sul futuro di tempo, clima e acqua

L’Università degli studi di Messina, in collaborazione con l’Aeronautica, ha organizzato un workshop di due giorni al Castello di Milazzo per celebrare 2 importanti eventi nella data di ricorrenza dell’istituzione della Organizzazione Meteorologica Mondiale (23 marzo 1950) e in coincidenza con la ricorrenza del centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare.

Giornate dall’importanza significativa. La prima, che hanno seguito diversi studenti dell’Istituto “Majorana” e che ha sviluppato il tema posto dall’OMM nella Giornata mondiale della meteorologia “Il futuro del tempo, del clima e dell’acqua attraverso le generazioni”. Con la significativa presenza pure del personale del Servizio Meteo del Comando dell’Aeroporto di Sigonella della Aeronautica Militare Italiana, il professore Salvatore Magazzù, del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell’Università di Messina, ha introdotto i lavori della prima giornata, e, quale referente scientifico dell’Università di Messina, ha accennato al modello di previsioni meteo WRF-UniMe sviluppato dalla stessa Università e del progetto P.O. Fesr Sicilia 2014/2020 ‘SECESTA ViaSafe’, approfondito poi nella seconda giornata, che si occupa della realizzazione di una rete di monitoraggio della ricaduta di cenere vulcanica dell’Etna e quindi della relativa gestione della mobilità nel territorio etneo. Il Tenente Colonnello Alessandro Maccagnano ha sviluppato, in breve sintesi, i 100 anni dell’Aeronautica Militare, la sua evoluzione dal punto di vista scientifico ed operativo, la costante crescita e la presenza sul territorio con la gente e per la gente.

