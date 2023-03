All'Università di Messina un premio per le 3 migliori tesi di laurea in professioni sanitarie

Si terrà domani alle ore 17, presso la sede dell’Ordine delle professioni sanitarie di Messina in via G. Garibaldi n. 439, la premiazione delle tre migliori tesi di laurea discusse nell’anno accademico 2021 – 2022 appartenenti alle classi delle professioni sanitarie dell’Università degli studi di Messina.

Il premio, istituito l’Ordine TSRM di Messina, consiste in un contributo di 500 euro che i vincitori, selezionati tra circa una ventina di laureati, potranno utilizzare per l’acquisto di attrezzature professionali, iscrizioni a corsi di formazione o master. Alla cerimonia prenderanno parte i coordinatori dei corsi di laurea in professioni sanitarie dell'Università di Messina, rappresentanti dell'Ateneo e del Comune.

“Per le nostre categorie – evidenzia Giuseppe Morabito, presidente dell'Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Messina – questa iniziativa rappresenta un’opportunità per riconoscere e valorizzare giovani professionisti non solo per la loro preparazione nell'ambito lavorativo, ma anche per gli aspetti scientifici che ognuno di loro ha approfondito”.

© Riproduzione riservata