Il vino a teatro: tutti i doc di Messina in rassegna al Vittorio Emanuele

Sabato 18 e domenica 19 marzo, si terrà a Messina la prima rassegna ME-doc promossa dall’Associazione Italiana Sommelier Sicilia, dedicate alle eccellenze enologiche custodite tra i due mari dello Stretto: il Faro, il Mamertino e la Malvasia delle Lipari. L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Messina e fortemente sostenuto dal Sindaco Federico Basile, si terrà al Teatro Vittorio Emanuele, grazie anche alla disponibilità offerta dal suo Presidente Orazio Miloro.

La prima edizione di ME-doc si prefigge l’ambizioso obiettivo di accendere i riflettori su un territorio produttivo di incomparabile bellezza la cui viticoltura ha vissuto un rinnovato interesse solo a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, grazie all’impegno degli imprenditori locali e al supporto dei consorzi di tutela. Sarà una due giorni scandita da appuntamenti tematici e iniziative dedicate alla valorizzazione e promozione di questo vocato areale produttivo.

Al meeting d’apertura sabato 18, alle ore 16, nella Sala Sinopoli, alla presenza del Sindaco Basile, cui prenderanno parte rappresentanti dei consorzi di tutela e del mondo del vino, autorità pubbliche locali, docenti dell’Ateneo messinese e rappresentanti regionali e nazionali di Ais Sicilia e Ais Italia, sarà incentrato sulla storia, il mito, le tradizioni, l’enografia e lo sviluppo delle 3 Denominazioni messinesi di Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari, impreziosito da una parentesi dedicata al binomio “vino e salute”.

Seguiranno inoltre sei masterclass formative alla scoperta delle tecniche di degustazione per comprendere le diverse sfumature dei vini, con un focus sulle tipologie di coltivazione e produzione, sulle differenti varietà di vitigni e sulle relative note olfattive e gustative. Nella giornata di domenica 19, i protagonisti dell’evento saranno l’apertura al pubblico dei banchi di assaggio delle aziende produttrici in rappresentanza del territorio e un concorso enologico che vedrà impegnati i sommelier Ais per premiare le eccellenze, l’innovazione, la piacevolezza e la compatibilità gastronomica delle etichette in degustazione.

Il programma

Sabato 18 ore 16.00 – Sala Sinopoli (A) Meeting d’apertura “Le Doc Messinesi: dalle origini verso nuovi orizzonti” storia, mito , tradizioni, enografia e sviluppo delle 3 Denominazioni messinesi di Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari, sotto la conduzione del giornalista e responsabile regionale del gruppo dei Degustatori di Ais Sicilia Luigi Salvo con la presenza dei rappresentanti dei consorzi di tutela e del mondo del vino, docenti dell’Università degli Studi di Messina, pubbliche autorità locali e rappresentanti regionali e nazionali di Ais Sicilia e Ais Italia (ingresso libero); ore 17.30 – Sala Sinopoli (B) “Il Faro dello Jonio” Degustazione guidata a cura di Gioele Micali Delegato Ais Taormina e Responsabile Eventi Ais Sicilia Francesco Baldacchino Presidente Ais Sicilia; ore 19.00 – Sala Sinopoli (A) “Il Faro del Tirreno” Degustazione guidata a cura di Mariagrazia Barbagallo Vicepresidente Ais Sicilia e Responsabile Didattica Ais Sicilia Francesca Scoglio Consigliere Regionale e Degustatore Ais Sicilia;

Domenica 19 ore 10.30 Apertura al pubblico dei Banchi d’assaggio delle aziende produttrici di Faro, Mamerti-no e Malvasia delle Lipari; ore 12.00 Sala Sinopoli (B) “Il Mamertino Bianco” Degustazione guidata a cura di Camillo Privitera Consigliere Nazionale e Responsabile Area Eventi e Sociale Ais Italia Sandro Camilli Presidente Ais Italia; ore 14.30 Sala Sinopoli (A) “Il Mamertino Rosso” Degustazione guidata a cura di Luigi Salvo Direttore Concorso Enologico ME-doc e Responsabile Gruppo Degustatori Ais Sicilia Antonio Fusco Presidente Ais Calabria; ore 16.30 Sala Sinopoli (B) “La Malvasia delle Lipari Dolce Naturale” Degustazione Guidata a cura di Grazia Di Paola Degustatore e Relatore Ais Sicilia Francesco Italiano Delegato Ais Messina; ore 19.00 Sala Sinopoli (A) Proclamazione dei vini premiati del Primo Concorso Enologico “ME–doc” e consegna degli attestati ai Produttori; ore 20.00 SALA SINOPOLI (B) “La Malvasia delle Lipari Passito” Degustazione Guidata a cura di Piero Giurdanella Primo Miglior Sommelier di Sicilia 2020 e Natale Micali Vice Delegato Ais di Taormina e Degustatore; ore 21.30 Chiusura manifestazione e saluti di ringraziamento La partecipazione al meeting di apertura è gratuita e aperta al pubblico. Le partecipazioni ai banchi d’assaggio e alle degustazioni guidate prevedono un contributo di partecipazione per le spese di organizzazione.

