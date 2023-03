Messina, «negli ultimi sei mesi in Iran le donne vivono un inferno»

«Da sei mesi in Iran le donne stanno attraversando un inferno, ci sono troppe difficoltà e problemi. Come tanti iraniani, anche se viviamo fuori dall’Iran, abbiamo il cuore là, nel nostro piccolo vogliamo dare una mano per la libertà e per i diritti delle donne portando fuori la loro voce. C’è un proverbio che dice che anche dalle pietre possono uscire fiori, credo che piano piano ce la faremo e che un giorno in Iran ci sarà libertà».

Non nasconde l’emozione quando parla delle sofferenze delle donne in Iran, Samaneh Goudavzi, 35 anni, iraniana, odontoiatra, da anni in Italia, mentre parla agli studenti dell’istituto Caio Duilio che l’hanno incontrata nell’auditorium Fasola nell’ambito dell’evento “In lotta per la Libertà”, organizzato da Fidapa sezione di Messina, le associazioni Apollo spazio arte, Duo onlus e Messina eventi, l’Istituto tecnico nautico Caio Duilio e Confcommercio.

L’incontro, patrocinato dal Comune, si inserisce nella lunga scia degli eventi in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. È stata l’occasione per far conoscere agli studenti quanto sta accadendo alle donne in Iran attraverso la testimonianza della giovane donna iraniana che alla loro età ha lasciato la famiglia e si è fatta avanti grazie allo studio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata