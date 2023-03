Messina, l'ANMIL supporta la sicurezza delle donne sul posto di lavoro

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’ANMIL, sezione territoriale di Messina, organizza mercoledì 8 marzo , alle 16.00, preso la sala Ovale del Comune, un momento di confronto sui più importanti temi che riguardano le donne e il loro futuro, ovvero: l’indipendenza, l’inclusione e la valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro, in particolare quelle con disabilità, le quali, invece, in base ai passati studi portati avanti dall’Associazione, nella società e nel mondo del lavoro risultano essere ancora più svantaggiate con la pandemia da Covid-19.

In occasione della Giornata internazionale della donna si vuole dunque richiamare l’attenzione su quanto sia ancora necessario fare per migliorare la sicurezza sul lavoro delle donne e, all’indomani di un infortunio cui consegue una disabilità permanente, favorire il loro inserimento lavorativo come pure quello delle vedove dei caduti sul lavoro.

Gli sportelli ANMIL offrono un supporto concreto nella ricerca di nuove opportunità lavorative, mediante la raccolta delle candidature, l’orientamento nel mondo del lavoro e l’eventuale individuazione dei percorsi di riqualificazione professionale più adeguati, anche attraverso le attività formative erogate dall’IRFA (Istituto di Riqualificazione e Formazione dell’ANMIL).

