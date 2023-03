Smartphone pieghevoli, nel 2022 mercato in crescita del 62%

È Samsung il marchio leader nel settore degli smartphone pieghevoli. Secondo le ultime statistiche rilasciate dagli analisti di Canalys infatti, alla compagnia coreana spetta la quasi totalità di modelli 'foldablè spediti nel 2022: quasi 12 milioni, a fronte dei 14,2 milioni globali. Numeri che portano il segmento dei pieghevoli a crescere del 62% anno su anno, tanto da aver accelerato le strategie di business di tanti altri brand, che proprio quest’anno si stanno lanciando con maggiore convinzione sul mercato. Dopo il consolidamento di Huawei in Cina, che ha subito una battuta d’arresto in Europa e negli Stati Uniti, sono Oppo e Honor a tentare il grande salto verso i consumatori occidentali. Il primo con il recente Find N2 Flip, mentre il secondo con Magic Vs. Entro il 2023 si attendono i modelli pieghevoli di OnePlus, Xiaomi e, soprattutto Google. Nessuna notizia in merito ad un possibile iPhone Fold, di cui si era parlato molto nei mesi scorsi. Tornando a Canalys, se la prima posizione di Samsung è fuori discussione, Huawei si piazza seconda per foldable spediti nel 2022, con oltre 1,8 milioni di unità. Terza Oppo, seguita da Vivo, Xiaomi, Honor e Motorola, che finora ha venduto, per gli analisti, circa 40.000 esemplari di Razr con doppio schermo a conchiglia. Canalys stima che le spedizioni di pieghevoli nel 2023 raddoppieranno, raggiungendo le 30 milioni di unità, frutto di una concorrenza maggiore che potrebbe portare Samsung a perdere punti in percentuale, avvicinandosi ad una fetta del 50% sul totale.

