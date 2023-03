Poste e politiche di genere: nel Messinese pari opportunità, ma a Patti il 77% è donna

L'avvicinarsi dell'8 marzo offre spunti per riflessioni riguardanti soprattutto il mondo del lavoro, in cui le disparità di genere sono spesso schiaccianti. In questo contesto, Poste Italiane ha diffuso un report sulla presenza femminile in Sicilia, molto alta all’interno della propria forza lavoro: nel Messinese in particolare si registra una sostanziale parità tra le oltre 1100 risorse umane sul territorio. Oltre il 50% del personale degli uffici postali è composto da donne e più della metà delle 204 sedi della provincia sono a maggioranza femminile o pienamente bilanciate.

Anche il comparto del recapito, tradizionalmente maschile, offre dati incoraggianti: oltre 140 lavoratrici compongono il 40% delle risorse applicate nei Centri Distribuzione della provincia e la metà di essi è a guida femminile. In questo contesto spicca il Centro di Patti dove il 77% delle risorse è donna, la percentuale più alta per il settore del recapito in Sicilia. “Sono particolarmente orgoglioso di guidare una squadra con queste caratteristiche – afferma Alessio Pollari, da un mese responsabile della sede di Patti -. Ho trovato un team affiatato e performante, che mi ha accolto come una famiglia”.

Il direttore del Centro, 39enne e con oltre dieci anni di servizio in azienda iniziato come portalettere, arriva dalla sede di Milazzo, altro ufficio di recapito con una rilevante incidenza di lavoratrici. “Noto come la presenza di risorse femminili – precisa - aggiunga organizzazione alla gestione e all’operatività di un ufficio. Sul campo, poi, in particolare nel ruolo di portalettere, essere uomo o donna non conta e non fa la differenza. Quella, senza distinzioni di sesso, la fa il merito personale”.

A ulteriore conferma dei risultati raggiunti in termini di parità di genere, non solo nel Messinese, Poste Italiane anche per il 2023 - e per il quarto anno consecutivo – è stata premiata con la conferma nel Gender-Equality Index (GEI), l’indice mondiale che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione. Per questa edizione l’Azienda ha ottenuto un punteggio ancora più elevato rispetto al 2022, raggiungendo una valutazione superiore rispetto al valore medio delle altre società internazionali. Nel 2022 Poste Italiane ha inoltre ricevuto la Certificazione Equal Salary che attesta l’equità retributiva tra donne e uomini nell’organizzazione.

La presenza femminile in Azienda, dunque, costituisce un dato incoraggiante per il futuro, fondamentale occasione di crescita economica e sociale. E anche quest’anno Poste Italiane celebra la Giornata internazionale della donna con una cartolina filatelica da collezione. La cartolina ha un design minimalista, con un profilo di donna che ricorda un timbro postale su fondo rosa ed è disponibile al prezzo di 1,00€ nell’ufficio postale con sportello filatelico di Messina in strada San Giacomo e in provincia nelle sedi di Taormina, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Patti, assieme all’annullo lineare in abbinamento al bollo a datario mobile.

