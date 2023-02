Milazzo, campionati di filosofia al Liceo Impallomeni: ecco i vincitori

Si è svolta presso il Polo Liceale Impallomeni di Milazzo si è svolta la fase d’istituto dei Campionati di Filosofia 31esima edizione, a cui l’istituto aderisce annualmente. Le studentesse e gli studenti di tutti gli indirizzi di studio hanno sostenuto una prova scritta di produzione di un saggio seguendo una delle quattro tracce proposte. La Commissione esaminatrice ha decretato vincitori per la categoria in lingua italiana Jose Giaimo della V C Scientifico e Lorenzo Mingarelli della IV C Scientifico, mentre per la specifica categoria in lingua straniera (entrambi hanno scelto l’inglese) Elena Salmeri e Carlo Parisi della III A Linguistico. I vincitori affronteranno ora il 16 marzo la fase successiva, quella regionale, che si terrà online. La selezione è stata organizzata dalla Commissione nominata dalla dirigente, Francesca Currò e formata dalla presidente prof. Caterina Saraò, dalla segretaria prof. Roberta Giannetto, e dai due altri componenti, prof. ssa Rosalia Spoto e prof. Fabrizio Scibilia.

© Riproduzione riservata