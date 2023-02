Messina, chiude con un +60% la "Raccolta del farmaco"

Dal 7 al 13 febbraio si è svolta a Messina la 23°edizione della Giornata della Raccolta del Farmaco, organizzata da Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. In particolare a Messina e provincia hanno aderito 50 farmaci di cui 37 nel capoluogo.

Raccolti 4130 con un incremento di circa il 60 % rispetto al 2022 per un valore record di oltre 35000 euro. Il valore medio della singola donazione è stato di circa 9 euro.

Oltre un centinaio i volontari, appartenenti a associazioni e liberi cittadini , che nella giornata di sabato 11, hanno invitato i cittadini alla donazione.

Enrico Cannizzo, delegato del BF per Messina, ho sottolineato che, dopo il sofferto periodo pandemico, l'evento benefico ha avuto la giusta cornice, e i numeri, altissimi, premiano il grande lavoro di squadra.

Francesco Certo, presidente di Terra di Gesù Onlus, felice per il risultato raggiunto, ha ringraziato Federfarma Me, Ordine dei Farmacisti e dei Medici Me, i tanti benefattori e tutti coloro che, a vario titolo, hanno permesso il successo della raccolta.

Grazie all'iniziativa circa 3000 confezioni di medicinali arriveranno al dispensario del Centro Buon Pastore, che in questi anni ha supportato migliaia di messinesi in povertà sanitaria.

© Riproduzione riservata