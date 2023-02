Si ritrova la "giovanile" del Messina Rugby Clan a 45 anni dalla finale scudetto di categoria

In occasione della ricorrenza dei quarantacinque anni dalla finale per lo scudetto italiano di categoria contro il Petrarca Padova, si è riunita la “Giovanile” storica del Messina Rugby Clan, squadra che a detta degli esperti rugbistici à stata la più forte della sua categoria nelle storia del rugby messinese. Nella location di Ganzirri, a casa dello storico presidente del Clan Pietro Briguglio, assieme al loro storico dirigente Giampiero Raimondi ed al vice allenatore Pino Merlino i ragazzi terribili del compianto ed indimenticabile Arturo Sciavicco hanno dato vita ad una serata conviviale dove sono riaffiorati alla memoria momenti bellissimi passati sul campo da giocatori di questo sport, e come ha detto qualcuno di loro "questa serata ci ha ricordato il patto di sangue di lealtà e di affetto che ci lega senza soluzione di continuità a prescindere dalla frequenza dell’incontrarsi, tutto come se fosse sempre lo spogliatoio, ora come allora". La serata si è conclusa con un arrivederci a presto per festeggiare i cinquantacinque anni dalla fondazione del Messina Rugby Clan che ricorrono proprio quest’anno.

