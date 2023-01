Milazzo, gli studenti del Liceo Impallomeni “a lezione di Costituzione”

Il Liceo Impallomeni, diretto dalla prof.ssa Francesca Currò, risulta tra i 6 Istituti siciliani ammessi alla seconda fase del progetto-concorso intitolato “Dalle aule parlamentari alle aule di Scuola. Lezioni di Costituzione”, promosso dal MIUR in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Il Concorso si propone di avvicinare gli studenti ai valori della Carta costituzionale, chiedendo loro di approfondire il significato di alcuni articoli. La classe II C del Liceo Scientifico, guidata dalla docente Raffaella Campo, ha scelto di prendere in esame gli artt. 9, 32 e 41 della Costituzione italiana, con l'obiettivo analizzare le correlazioni esistenti tra diritto alla salute e tutela dell’ambiente.

“Una scelta – spiega la docente - dettata dalle specifiche condizioni socio-ambientali della città di Milazzo e di tutto il comprensorio della Valle del Mela, caratterizzato da forti contrasti: da una parte le bellezze straordinarie del paesaggio, dall’altra la presenza incombente del polo industriale e delle altre fonti di inquinamento. Da qui è scaturita l’immagine della medaglia a due facce, che ha dato il titolo al nostro progetto”. La classe dovrà realizzare un prodotto multimediale di sensibilizzazione rivolto alle istituzioni e ai cittadini al fine di promuovere azioni volte a sostenere il diritto alla salute e a preservare l’ambiente.

Questo è il secondo progetto che vede la collaborazione dell’Impallomeni con il Senato della Repubblica. Il prossimo 6 febbraio la classe VC Scientifico sarà premiata a palazzo Madama in qualità di vincitrice del concorso “Un giorno in Senato”.

