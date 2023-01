Sport e solidarietà, presentati i primi 3 eventi dell'Us Acli Messina

L'U.S. Acli Messina inizia il 2023 all'insegna dello sport e della solidarietà. E della storia. Nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Teatro Vittorio Emanuele, il presidente Antonino Scimone e il vicepresidente Carlo Giannetto, alla presenza dell'assessore alle politiche giovanili, alle pari opportunità e alla formazione Liana Cannata, hanno presentato i primi tre eventi che apriranno l'anno solare dell'U.S. Acli Messina.

Si partirà lunedì 23 gennaio, alle ore 17, alla palestra "Open Club Fitness Center", con un pomeriggio dedicato alla sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue. Il 3 febbraio, a partire dalle 15, al "Trocadero Sport Club", si terrà un torneo di "Bubble Soccer", una nuova disciplina ludico-motoria che vedrà impegnati docenti messinesi di scuole di ogni ordine e grado. Un evento benefico all'insegna di sport e solidarietà. Un trittico di eventi che si chiuderà sabato 4 marzo, al Teatro Vittorio Emanuele, con il Memorial "Domenico Mazzotta", a partire dalle 10. Verrà premiato il maestro di judo Gaetano Minissale, già Stella d'Oro del Coni nel 2014 e da poco 9° Dan. Riconoscimenti anche per il responsabile provinciale dell'Aia Massimiliano Lo Giudice, per il presidente dell'Aci Messina Massimo Rinaldi e per l'ex presidente del tiro a segno Pietro Bonura.

In occasione della trentesima edizione del Memorial "Domenico Mazzotta", inoltre, verranno consegnate le targhe dell'Ansmes, l'associazione nazionale di stelle e palme al merito sportivo. Targa d'onore per lo storico presidente Giovanni Bonanno, per il tiro a segno di Messina, fondato nel 1885, per Gustavo Ricevuto, ex provveditore agli studi di Messina, per il presidente del Teatro Vittorio Emanuele Orazio Miloro, e per il Circolo Canottieri Thalatta. Il 23 gennaio, alla palestra "Open Club Fitness Center", in occasione della giornata dedicata alla donazione del sangue, saranno presenti anche i medici dell'unita operativa di medicina trasfusionale dell'ospedale "Papardo". Il torneo di "Bubble Soccer", invece, vedrà una sinergia tra l'U.S. Acli Messina e le associazioni di volontariato di Sant'Antonio e di Sant'Annibale dei Padri Rogazionisti.

