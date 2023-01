Eolie, dalle acque di Strombolicchio spunta una foca monaca: è la prima volta dopo 22 anni

“Sarebbe un esemplare di taglia subadulta/adulta e, verosimilmente, di sesso femminile, la foca monaca (bue marino) avvistata, a cavallo tra l’ultima settimana di ottobre e la prima di novembre del 2022, nelle acque costiere limitrofe all’isolotto di Strombolicchio (Stromboli). Lo evidenziano in una relazione, diffusa dalla Blue Marine Foundation, fondazione che promuove e supporta progetti di preservazione del mare e dell’ambiente alle isole Eolie, le ricercatrici ISPRA che si sono mobilitate a seguito dell’avvistamento.

Particolarmente importante, in tal senso, sarebbe stata una testimonianza video, condivisa con le ricercatrici, dalla famiglia Cusolito di Stromboli, che ritrae un esemplare osservato in fase di emersione e caratterizzato da una zona più chiara della pelliccia in corrispondenza del dorso. Questo dettaglio, assieme alle stime di lunghezza comunicate dai vari avvistatori, hanno indirizzato le studiose verso una tale catalogazione.

A seguito dell’avvistamento, il primo nelle Eolie, dopo ben 22 anni (il precedente lo si era avuto a Salina) l’ISPRA, grazie alla rete consolidata di Blue Foundation con la comunità di pescatori artigianali, che da anni hanno aderito ad un progetto che prevede un Codice di buona condotta per una pesca a basso impatto ambientale, ha raccolto numerose testimonianze sulla presenza del mammifero nelle acque eoliane.

© Riproduzione riservata