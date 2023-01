Il Comune di Messina conferma il volontariato per due progetti di servizio civile

Il Comune di Messina, anche per il 2023-2024, in collaborazione con ANCI Nazionale, offre ai giovani l’opportunità di svolgere l’attività di volontariato in progetti di servizio civile universale presso il dipartimento servizi alla persona e alle imprese del Comune di Messina.

Sono disponibili otto posti di operatori volontari in due specifici progetti denominati:

1. “Guardando al futuro – interventi di assistenza a minori e stranieri per la coesione della comunità”, d’intesa con l’Assessorato alle Politiche Sociali;

2. “Cultura e sociale – La valorizzazione del territorio come leva per la coesione sociale”, d’intesa con l’Assessorato alle Politiche Culturali.

La partecipazione ai progetti di Servizio Civile Universale rappresenta nella vita dei giovani volontari un’opportunità di crescita sociale, di formazione civile e di condivisione di valori, oltreché un’occasione di autorealizzazione attraverso una maggiore conoscenza della realtà cittadina.

I volontari di Servizio Civile svolgeranno le attività sociali, socio-assistenziali e promozione dei beni culturali nelle strutture comunali accreditate e collaboreranno con il personale del Comune in tutte le fasi di realizzazione delle attività, sperimentando in maniera concreta il concetto di cittadinanza attiva.

Possono partecipare al bando ragazzi e ragazze che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età. La durata del servizio è di 12 mesi per 25 ore settimanali. I giovani selezionati riceveranno un assegno mensile di 444,30 euro.

Per visionare i progetti e scegliere quello a cui candidarsi è possibile consultare il Bando attraverso i seguenti siti: www.comune.messina.it, www.politichegiovanili.gov.it. e www.scanci.it. . La domanda, pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, deve essere presentata entro venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 14.00, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .

© Riproduzione riservata