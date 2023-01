Milazzo, successo per il concorso nazionale di poesia "FilicusArte"

Si è svolta a Palazzo D'Amico la premiazione del concorso nazionale di poesia "FilicusArte", organizzato dall'omonima associazione culturale nelle persone della Presidente, Professoressa Caterina Barresi, del vice Presidente, Pippo Giunta e della Segretaria, Elisa La Rosa.

Giuria composta dallo scrittore Lorenzo Porretta e dalle Professoresse Flaviana Gullì e Silvana Gitto. La manifestazione, giunta alla 5^ edizione, ha goduto del patrocinio dell'Amministrazione comunale, rappresentata per l’occasione dall'Assessore ai Beni Culturali Francesco Alesci. Nella sezione poesie in italiano è risultata vincitrice la palermitana Lucia Lo Bianco con la lirica: “L'Urlo opaco del silenzio”; 2° posto per la milazzese Angie Patti Picciolo, nipote dell'indimenticabile artista Numa, con la poesia: “A luci spente”; terzo classificato Gaetano Giambusso con: “A Odisseo”, al 4° posto, con menzione d'onore, per il Dottore Attilio Andriolo, Presidente Associazione culturale Teseo, con la poesia “Ali di farfalla”. Da notare ancora la menzione speciale per il milazzese Vincenzo Calì, anch'egli socio della Teseo, con la lirica: “Settembre a pelo di mare”. Nella sezione poesie in vernacolo è risultato vincitore Giovanni Canzonieri con la lirica: “Scrivu picchì”, al secondo posto s’è posizionato Vittorio Basile con la poesia: “L'omu è un nanu”, al terzo posto classificato Fabio Messina di Palazzolo Acreide con la poesia: “Anema de Roma”, al 4° posto, menzione d'onore per il barcellonese medico Giovanni Macrì con la lirica: “Vittima innocenti”. L'Associazione FilicusArte ha fatto precedere la cerimonia delle premiazioni con la lettura di alcune poesie che avevano partecipato al concorso, ma senza risultare tra i vincitori di premi, tra cui la poetessa Anna Maria Pajno di Lipari. La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale e l'esibizione canora della segretaria Elisa La Rosa e della poetessa Cetti Perrone.

© Riproduzione riservata