Messina, la visita del sindaco Basile al nostro Centro stampa

Undici quotidiani, comprese le “new entry” del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport. Il Centro stampa della Gazzetta del Sud si conferma punto di riferimento per la diffusione dei quotidiani, nazionali e regionali, in Sicilia e Calabria. Grazie ai lungimiranti investimenti tecnologici, decisi dall’Azienda guidata dal presidente Ad e direttore editoriale della Ses-Gazzetta del Sud / Giornale di Sicilia, Lino Morgante, le due moderne rotative operanti nello stabilimento di via Uberto Bonino sono in grado di stampare numerosi quotidiani, tra i quali adesso anche quelli del Gruppo Rcs di Urbano Cairo.

Ad assistere al sempre emozionante “spettacolo” delle macchine in azione, ieri sera anche il sindaco di Messina, Federico Basile, e il vice Salvo Mondello, che hanno voluto testimoniare, a nome della città, il compiacimento dell’Amministrazione comunale e il riconoscimento di un’importante realtà industriale qual è la Società Editrice Sud. Ad accompagnare il sindaco, insieme con Lino Morgante, il vicepresidente Giuseppe Ilacqua, che da decenni è lo storico direttore dello stabilimento. Basile e Mondello si sono mostrati particolarmente interessati a conoscere tutte le fasi di preparazione e stampa.

