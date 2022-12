Messina, si festeggia il Capodanno in piazza. Gli eventi e gli spettacoli in programma

Tutto pronto a Messina per festeggiare il Capodanno. A partire dalle 21 in Piazza Duomo, “FIESTA DI CAPODANNO”: un grande evento condotto da Carmen Cilione, Alfredo Reni e Leo Lippolis, durante il quale si alterneranno le incursioni a sorpresa di Danny Napoli e si ballerà e canterà con la live music de “I Camurria” e “La Nuova Orchestra Italiana”. Fino a notte inoltrata, poi, i dj set di Alefio, Sergio Mnemonico, Michael & voice Giuseppe Caminiti, Alfredo Reni, Leo Lippolis e uno Special live del chitarrista Gianluca Rando.

Gli spettacoli di domenica 1 gennaio

Domenica 1 gennaio, nell’isola pedonale del centro città, a partire dalle 17.30, Radio Zenith e Bluseainsicily organizzano una serie di iniziative che coinvolgono tutti (in Piazza Cairoli spazio a “Baby speaker per un giorno”, lo spettacolo con le bolle con l’animazione delle principesse Disney, le esibizioni canore di giovani talenti, la live music di Gesuè Pagano e delle selezioni cinematografiche a cura dell’attore Giovanni Giuffrè). In contemporanea l’isola pedonale di Viale San Martino prenderà vita con i canti siciliani e lo zampognaro, a cura dell’Associazione Triskele, e dalle 20.30 spazio all’animazione di Mr. Sardella, evento organizzato dall’Associazione MP Eventi (zona dogana). Nella VI Circoscrizione, invece, presso Villa Arrigo, ex Costarelli del Villaggio Castanea, dalle 17.30 alle 19.30 si terrà la trentunesima edizione del Presepe vivente, realizzato dall’Associazione Giovanna D’Arco.

Iniziative permanenti

Proseguono inoltre le iniziative permanenti anche nel weekend di Capodanno. Presso l’isola pedonale, in Piazza Cairoli e sul Viale San Martino, Todo Modo organizza “Tutte le strade portano al Natale”: dalle 18 alle 20.30 teatro di strada con musica leggera, pop, rock, blues, jazz, elettronica, musica e danza folk, etnica, tradizionale, musica corale e polifonica, musica sinfonica e da camera, danza e balletto, teatro e altre arti sceniche. Nelle ville comunali due gli appuntamenti curati da Messina Social City: “Villa Dante ed il Villaggio di Babbo Natale” (dalle 15 alle 18, fino alle 19 giochi da tavolo per bambini ed anziani) e “Il Bosco incantato”, a Villa Mazzini, dalle 16 alle 19. A Palazzo Zanca prosegue la Mostra “Rinascimentale di Armature ed abiti d’epoca”, prodotta dall’Associazione storico culturale “Compagnia rinascimentale della stella”. Presso i Chiostri dell’Arcivescovado, l’Associazione Italiana Amici del Presepio organizza il Presepe visitabile tutto il giorno, mentre a Cumia Inferiore, dalle 18.30 alle 21, l’Associazione Valli Basiliane realizza il Presepe vivente.

